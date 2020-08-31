TOKİ Dereli ve Doğankent'te konut yapacak! TOKİ'den yeni konut projesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun'a gitti. Erdoğan afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan TOKİ konutlarının müjdesini verdi. Peki, TOKİ Dereli ve Doğankent'te kaç konut yapacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Giresun'a gitti. Erdoğan Giresun Dereli'de bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOKİ DERELİ VE DOĞANKENT'TE KONUT YAPACAK!

Afet bölgesinde TOKİ konularını hayata geçireceklerini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır.

Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. Toplan keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir.

TOKİ olarak konutlar yapacağız, dükkanlar yapacağız. Zemin artı 3 bilemedim 4 yapacağız. Dikey yapılaşma intiharla eş değer bir yanlıştır.

Buradaki projeleri gördüm, hayran oldum. 6 ay sonra 1 sene sonra sizde göreceksiniz. Bizim derdimiz benim kardeşlerim, hepsi modern konutlarda yerini alsın. Altyapı çalışmalarını da en iyi şekilde yapacağız. Buradaki birkaç köprüyü de yıkıp, kemer köprüler yapacağız.