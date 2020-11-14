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TOKİ'den satılık daireler! TOKİ başvuru süreci başlıyor! 519 TL'den başlayan taksitlerle...
Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) satılık daireler... Türkiye'nin birçok ilinde TOKİ satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. İşte TOKİ satılık daireler, fiyatları, ödeme koşullar ve taksitleri hakkında merak edilenler...
1- AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ / TOKİ SATILIK DAİRE
Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020
Fiyat: 168 bin 182 TL
Taksit: 560 TL