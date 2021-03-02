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TOKİ'den satılık daireler! TOKİ 7 ilde 1.205 konut ve işyerini satışa çıkardı!

02 Mart 2021 Salı - 11:21 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 11:22

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 7 ilde 1.205 konut ve işyerini açık satış usulü satışa sundu. TOKİ alt ve orta gelirli için satılık konutları yayınladı. TOKİ'nin sitesinde satışı yapılacak konutların başvuru dönemi ve sözleşme tarihlerini de belirledi. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ'den satılık daireler hangi illerde? İşte TOKİ konut başvurusu...


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 7 ilde 1.205 konut ve işyerini açık satış usulü satılacak. TOKİ alt ve orta gelirli için satılık konutlar için duyurusunu yaptığı konutların özellikleri ve başvuru koşulları internet sitesinden yayınlandı. Yapılan duyurularda satışı yapılacak konutların başvuru dönemi ve sözleşme tarihleri de belli oldu. 
 
 
İŞTE TOKİ TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK KONUT VE İŞYERLERİ
 
AMASYA - HAMAMÖZÜ
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, “Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Hamamözü Mahallesi 106 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan;
 
Alt Gelir-Orta Gelir
 
- Alt Gelir Konut Grubu    (AGG) (2+1) Tipi 14 adet, brüt   76,50 m² ile   79,35 m²
- Orta Gelir Konut Grubu  (OGG) (3+1) Tipi 12 adet, brüt 112,93 m² ile 115,98 m²
 
Nitelikli olmak üzere toplam 26 adet konut AÇIK SATIŞ yöntemiyle satışa sunuldu. 
 
Başvuru Dönemi: 16.02.2021 - 30.06.2021
 
 
BALIKESİR - MANYAS
 
Balıkesir İli Manyas İlçesi Kızık Mahallesi'nde 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak
 
Alt Gelir
Başvuru Dönemi: 08.03.2021 - 30.06.2021
 
ÇORUM - DODURGA
 
Çorum ili, Dodurga ilçesi, Esentepe Mahallesi 2. etap 158 adet konut, 1 dükkanlı ticaret
 
Alt Gelir-Orta Gelir
Başvuru Dönemi: 01.12.2020 - 31.03.2021
 
ÇORUM - MERKEZ
 
Çorum merkez 3. Bölge 
Orta Gelir
1 adet konut
Başvuru Dönemi: 15.03.2021 - 30.06.2021
 
ÇORUM - MERKEZ
 
Çorum merkez 1. Bölge 
Orta Gelir
1 adet konut
Başvuru Dönemi: 5.03.2021 - 30.06.2021
 
DENİZLİ - ÇARDAK
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 37 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 05 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak
Alt Gelir-Orta Gelir
127 konut
Başvuru Dönemi: 01.09.2020 - 31.03.2021
 
ELAZIĞ - MERKEZ
Elazığ Merkez Karşıyaka Mah.
115 konut
Başvuru Dönemi: 04 Mart 2021 – 12 Mart 2021
Başvuru Bedeli: 2+1 için  1.000 TL, 3+1 için 2.000 TL’dir.
Başvuru: Proje ilinde yer alan tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.
 
Peşinat ve Vade Seçenekleri : 3+1 konutlar için %10, %20 peşinat / 120, 180 ay vade -  2+1 konutlar için %12 peşinat, 180 ay vade
 
Konut Taksitleri:  924 TL– 2.624 TL arası
 
Konut Sayısı             Konut Tipi                   Konut Fiyatları
     92                               2 + 1                   188.916 - 225.930 TL
     23                               3 + 1                   303.558 - 349.818 TL             
                         
 
KIRIKKALE
 
Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927  Konut Projesi kapsamında, TOKİ stoğunda yer alan 463 adet  2+1 nitelikli konut, 08 Şubat 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak
 
Alt Gelir
Başvuru Dönemi: 08.02.2021 - 30.06.2021
 
KIRIKKALE
 
Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927  Konut Projesi kapsamında, TOKİ stoğunda yer alan 27 adet  3+1 nitelikli konut, 09 Şubat 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. 
 
Orta Gelir
Başvuru Dönemi: 09.02.2021 - 30.06.2021
 
VAN - ERCİŞ
 
Van İli Erciş İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi 
97 İşyeri 
Açık Satış
Başvuru Dönemi: 02.11.2020 - 31.03.2021
 
 

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