TOKİ'den satılık daireler! TOKİ 7 ilde 1.205 konut ve işyerini satışa çıkardı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 7 ilde 1.205 konut ve işyerini açık satış usulü satışa sundu. TOKİ alt ve orta gelirli için satılık konutları yayınladı. TOKİ'nin sitesinde satışı yapılacak konutların başvuru dönemi ve sözleşme tarihlerini de belirledi. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ'den satılık daireler hangi illerde? İşte TOKİ konut başvurusu...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 7 ilde 1.205 konut ve işyerini açık satış usulü satılacak. TOKİ alt ve orta gelirli için satılık konutlar için duyurusunu yaptığı konutların özellikleri ve başvuru koşulları internet sitesinden yayınlandı. Yapılan duyurularda satışı yapılacak konutların başvuru dönemi ve sözleşme tarihleri de belli oldu.

İŞTE TOKİ TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK KONUT VE İŞYERLERİ

AMASYA - HAMAMÖZÜ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, “Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Hamamözü Mahallesi 106 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan;

Alt Gelir-Orta Gelir

- Alt Gelir Konut Grubu (AGG) (2+1) Tipi 14 adet, brüt 76,50 m² ile 79,35 m²

- Orta Gelir Konut Grubu (OGG) (3+1) Tipi 12 adet, brüt 112,93 m² ile 115,98 m²

Nitelikli olmak üzere toplam 26 adet konut AÇIK SATIŞ yöntemiyle satışa sunuldu.

Başvuru Dönemi: 16.02.2021 - 30.06.2021

BALIKESİR - MANYAS

Balıkesir İli Manyas İlçesi Kızık Mahallesi'nde 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak

Alt Gelir

Başvuru Dönemi: 08.03.2021 - 30.06.2021

ÇORUM - DODURGA

Çorum ili, Dodurga ilçesi, Esentepe Mahallesi 2. etap 158 adet konut, 1 dükkanlı ticaret

Alt Gelir-Orta Gelir

Başvuru Dönemi: 01.12.2020 - 31.03.2021

ÇORUM - MERKEZ

Çorum merkez 3. Bölge

Orta Gelir

1 adet konut

Başvuru Dönemi: 15.03.2021 - 30.06.2021

ÇORUM - MERKEZ

Çorum merkez 1. Bölge

Orta Gelir

1 adet konut

Başvuru Dönemi: 5.03.2021 - 30.06.2021

DENİZLİ - ÇARDAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 37 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 05 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak

Alt Gelir-Orta Gelir

127 konut

Başvuru Dönemi: 01.09.2020 - 31.03.2021

ELAZIĞ - MERKEZ Elazığ Merkez Karşıyaka Mah. 115 konut Başvuru Dönemi: 04 Mart 2021 – 12 Mart 2021 Başvuru Bedeli: 2+1 için 1.000 TL, 3+1 için 2.000 TL’dir. Başvuru: Proje ilinde yer alan tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Peşinat ve Vade Seçenekleri : 3+1 konutlar için %10, %20 peşinat / 120, 180 ay vade - 2+1 konutlar için %12 peşinat, 180 ay vade Konut Taksitleri: 924 TL– 2.624 TL arası Konut Sayısı Konut Tipi Konut Fiyatları 92 2 + 1 188.916 - 225.930 TL 23 3 + 1 303.558 - 349.818 TL

KIRIKKALE

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut Projesi kapsamında, TOKİ stoğunda yer alan 463 adet 2+1 nitelikli konut, 08 Şubat 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak

Alt Gelir

Başvuru Dönemi: 08.02.2021 - 30.06.2021

KIRIKKALE

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut Projesi kapsamında, TOKİ stoğunda yer alan 27 adet 3+1 nitelikli konut, 09 Şubat 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacak.

Orta Gelir

Başvuru Dönemi: 09.02.2021 - 30.06.2021

VAN - ERCİŞ

Van İli Erciş İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi

97 İşyeri

Açık Satış

Başvuru Dönemi: 02.11.2020 - 31.03.2021