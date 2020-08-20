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TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler müjde! 120 bin liradan başlıyor...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği uygun fiyatlı açık satış yöntemiyle kurasız konutların satışına devam ediyor. Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin fiyatları 120 binden başlayıp 260 bin lirayı buluyor. Her yıl binlerce kişinin konut sahibi olduğu projelerde, Türkiye'nin farklı illerinde yer alan evlerin, en düşük taksit tutarı 415 lira olarak belirlendi.