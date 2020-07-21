TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi 2020 - Çankırı TOKİ kura çekimi 2020 ve 2+1 369 - 3+1 170 TOKİ kura sonuçları Çankırı merkez

Çankırı TOKİ kura sonuçları 2020, Çankırı Merkez 566/100000 Toplu Konut Projesi başvurunda bulunan Çankırılılar tarafından merak ediliyor. 2+1 369- 3+1 170 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Çankırı kura sonuçları, saat 14.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Çankırı TOKİ kura çekimi 2020, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Düzce TOKİ Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte TOKİ Çankırı 2020 kura sonuçları isim listesi 2020…

TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi 2020 hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Çankırılılar, TOKİ Kura sonuçları Çankırı Merkez çekiliş hakkında araştırma yapıyor. 2+1 369, 3+1 170 toplam 566 kişinin konut sahibi olacağı Çankırı TOKİ kura sonuçları, saat 14.00’de çekilmeye başlandı. İşte Çankırı TOKİ kura çekimi ve sonuçları…

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİMİ

TOKİ Çankırı kura çekimi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

ÇANKIRI MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Çankırı Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ÇANKIRI MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ