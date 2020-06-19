TOKİ Çanakkale kura çekimi 2020 canlı izle – TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları isim listesi 2020!

Çanakkale Merkez 500 / 100000 Konut Projesi, TOKİ Başvurusu kabul edilen Çanakkaleliler tarafından merak ediliyor. TOKİ Çanakkale TOKİ kura çekilişi sonunda, 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi belli olacak. 500 konutun hak sahibinin belirleneceği Çanakkale Merkez TOKİ kura sonuçları, 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş ardından belli olacak. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 500 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Çanakkale kura çekimi ve Çanakkale Merkez TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çanakkaleliler gözlerini TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 350, 3+1 150 toplam 500 kişinin ev sahibi olacağı Çanakkale Merkez kura sonuçları saat 10.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Çanakkale kura çekimi nereden canlı izlenecek? TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ 2020

TOKİ Çanakkale kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Çanakkale kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ÇANAKKALE MERKEZ KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.