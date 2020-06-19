TOKİ Çanakkale kura çekimi 2020 canlı izle – TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları isim listesi 2020!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çanakkaleliler gözlerini TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçlarına çevirdi. TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 350, 3+1 150 toplam 500 kişinin ev sahibi olacağı Çanakkale Merkez kura sonuçları saat 10.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Çanakkale kura çekimi nereden canlı izlenecek? TOKİ Çanakkale Merkez kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır?
TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ 2020
TOKİ Çanakkale kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020
Çanakkale kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ ÇANAKKALE MERKEZ KURA SONUÇLARI
ÇANAKKALE TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.