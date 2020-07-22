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- TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları – TOKİ Bursa 2020 kura çekilişi ve 2+1 140 – 3+1 60 Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçları
TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları – TOKİ Bursa 2020 kura çekilişi ve 2+1 140 – 3+1 60 Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçları
22 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:46 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 11:46
Bursa Yenişehir TOKİ kura çekimi ve sonuçları, Bursa İli Yenişehir İlçesi 200 / 100000 Konut Toplu konut Projesi başvurusu onaylanan Bursalılar tarafından merak ediliyor. 2+1 140- 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçları, saat 11.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden kontrol edilir? İşte Bursa Yenişehir TOKİ sonuçları…
TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bursalılar, Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Bursa Yenişehir TOKİ sonuçları saat 11.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları…
BURSA YENİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ
TOKİ Bursa Yenişehir kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
BURSA YENİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
BURSA YENİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Bursa Yenişehir 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BURSA YENİŞEHİR TOKİ SONUÇLARI