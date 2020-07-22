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TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları – TOKİ Bursa 2020 kura çekilişi ve 2+1 140 – 3+1 60 Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçları

TOKİ Bursa Yenişehir kura sonuçları – TOKİ Bursa 2020 kura çekilişi ve 2+1 140 – 3+1 60 Bursa Yenişehir TOKİ kura sonuçları