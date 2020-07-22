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- TOKİ Bursa İnegöl kura sonuçları - Bursa İnegöl TOKİ çekilişi ve 2+1 560 3+1 140 Bursa İnegöl TOKİ kura sonuçları 2020
TOKİ Bursa İnegöl kura sonuçları - Bursa İnegöl TOKİ çekilişi ve 2+1 560 3+1 140 Bursa İnegöl TOKİ kura sonuçları 2020
22 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:02 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 13:02
İnegöl TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırma sürüyor. Bursa İli İnegöl İlçesi 800 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi (H.B.)’ne başvuru yapan vatandaşlar 2+1 560, 3+1 140 konutun hak sahibinin belirleneceği İnegöl TOKİ projesi sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Bursa İnegöl TOKİ çekilişi saat 13.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilmeye başlandı. İnegöl TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ İnegöl kura sonuçları 2020 sorgulaması nasıl yapılır? Bursa İnegöl TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…
Bursa İnegöl TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Bursa İnegöl TOKİ 2020 kura sonuçları, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bursalılar tarafından sorgulanıyor. 2+1 560, 3+1 140 toplam 800 kişinin konut sahibi olacağı İnegöl TOKİ kuraları, saat 13.00’de çekilmeye başladı. İşte İnegöl TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…
BURSA İNEGÖL TOKİ ÇEKİLİŞİ
TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ BURSA İNEGÖL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME
TOKİ İNEGÖL KURA SONUÇLARI 2020
İnegöl TOKİ TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BURSA İNEGÖL TOKİ KURA SONUÇLARI 2020