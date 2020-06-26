TOKİ Bursa Gürsu çekiliş sonuçları - Bursa Gürsu TOKİ sonuçları 2020 (400 konutun çekiliş sonuçları isim listesi)

Bursa İli Gürsu İlçesi 400/ 100000 Toplu Konut Projesi kapsamına, başvuru yapıp başvurusu kabul edilen Gürsulular, TOKİ Bursa Gürsu kura çekimi sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibinin belirleneceği Bursa Gürsu TOKİ kura çekişişi saat 13.00’de noter huzurunda canlı olarak çekildi. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilen TOKİ Bursa Gürsu sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Bursa Gürsu çekiliş sonuçları…

TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin sona ermesiyle araştırılmaya başlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Gürsulular TOKİ Bursu Gürsu kura sonuçlarını ilan edilmesini bekliyor. 2+1 280, 3+1 120 toplam 400 kişinin ev sahibi olacağı Bursa Gürsu kura sonuçları saat 13.00’de çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları 2020 sorgulama ve Bursa Gürsu kura sonuçları 2020 isim listesi…

TOKİ BURSA GÜRSU 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ BURSA GÜRSU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA GÜRSU TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Bursa Gürsu kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BURSA GÜRSU KURA SONUÇLARI

TOKİ BURSA GÜRSU PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.