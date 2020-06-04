TOKİ Burdur kura sonuçları 2020 – Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 (Burdur Karamanlı ve Kurna TOKİ kura sonuçları)

Burdur Karamanlı 3. etap 109/100000 konut talep örgütlenme projesi ile Burdur Merkez Kurna 250/100000 toplu konut projesi merak ediliyor. TOKİ Burdur kura sonuçları yakından takip ediliyor. Burdur Karamanlı TOKİ çekilişi bugün saat 12.00’de, Burdur Merkez Kurna TOKİ çekilişi ise saat 14.00’de yapılacak. 2+1 78, 3+1 31 konutun hak sahibinin belirleneceği Burdur Karamanlı TOKİ çekilişi ile 2+1 80, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Burdur Kurna TOKİ kura çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenecek. Peki, Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanır? Burdur Kurna TOKİ kura sonuçları ile Burdur Karamanlı kura sonuçları nereden ilan edilecek? İşte Burdur TOKİ kura sonuçları detayları…

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. Burdur Kurna TOKİ kura sonuçları ile Burdur Karamanlı kura çekilişi sonuçları 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Burdurlular tarafından yakından takip ediliyor. Bugün saat 12.00’de Burdur Karamanlı TOKİ çekilişi, saat 14.00’de Burdur Kurna TOKİ çekilişi yapılacak. Peki, Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden ilan edilecek? TOKİ Burdur kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI 2020 (Burdur Kurna TOKİ sonuçları – Burdur Karamanlı sonuçları)

Burdur Kurna TOKİ kura sonuçları belirleme çekilişi, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak Burdur Karamanlı TOKİ çekilişi ile saat 14.00’de yapılacak Burdur Merkez Kurna TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Burdur Merkez Kurna TOKİ sonuçları ile Burdur Karamanlı TOKİ sonuçları sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ BURDUR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

BURDUR TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.