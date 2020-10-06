TOKİ borç kapatma indirimi yapılacak! TOKİ borç kapatma kampanyası nedir, nasıl yararlanır, ne zaman başlıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, TOKİ ile ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum’un, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz.’’ İfadelerini kullanmasının ardından borç kapatma hakkında araştırmalar da arttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" açıklamasında bulundu. Bakan Kurum tarafından yapılan TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası açıklamasından sonra TOKİ borç kapatma nedir, nasıl yapılır, soruları arttı.

TOKİ BORÇ KAPATMA NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasıdır.

TOKİ BORÇ KAPATMA 2020 NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada, ''TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.'' İfadeleri kullanılarak, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihi ilan edildi.