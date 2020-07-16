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- TOKİ Bolu kura sonuçları CANLI İZLE - Bolu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama (2+1 210 - 3+1 90 konut Bolu TOKİ kura sonuçları 2020)
TOKİ Bolu kura sonuçları CANLI İZLE - Bolu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama (2+1 210 - 3+1 90 konut Bolu TOKİ kura sonuçları 2020)
16 Temmuz 2020 Perşembe - 11:58 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 11:58
Bolu TOKİ kura sonuçları 2020 listesi hakkındaki araştırmalar başladı. Bolu 300/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu tamamlanan vatandaşlar 2+1 210 – 3+1 90 konutun hak sahibinin belli olacağı TOKİ Bolu kura sonuçları 2020 merak ediliyor. TOKİ Bolu kura çekilişi saat 10.00’da noter huzurunda canlı yapılacak. Bolu TOKİ kura çekimi 2020 TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Bolu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl sorgulanır? İşte Bolu TOKİ kura çekilişi ve sonuçları 2020...
TOKİ Bolu kura sonuçları hakkındaki araştırmalar sürüyor. Bolu TOKİ kura çekimi ve kura sonuçları TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Balıkesirliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı Bolu TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Bolu kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…
BOLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020
TOKİ Bolu kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Bolu kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020