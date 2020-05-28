TOKİ Bitlis kura sonuçları – Bitlis TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ Bitlis kura sonuçları 2020 arama motorları üzerinden araştırılıyor. Bitlis kura çekimi TOKİ kuralarına verilen uzun bir sürenin ardından bugün yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında çekilecek olan Bitlis TOKİ kuraları bugün saat 12.00’de başlıyor. 2+1 73, 3+1 250 konutun hak sahibi olarak belirlenecek Bitlis kura çekimi TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenecek. Peki, Bitlis TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Bitlis TOKİ sonuçları nereden öğrenilecek?

Bitlis TOKİ kuraları, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Bitlisliler tarafından merak ediliyor. TOKİ Bitlis kura çekimi corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından bugün saat 12.00’de yapılacak. 2+1 73, 3+1 250 konutun hak sahibi belirlenecek. Bitlis TOKİ kuraları sonuçları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, TOKİ Bitlis kura sonuçları 2020 nasıl öğrenilir? Bitlis TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden sorgulanır? İşte Bitlis TOKİ kura sonuçları…

BİTLİS TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2020 CANLI İZLEME

100 bin sosyal konut projesi kapsamında Bitlis kuraları bugün saat 12.00’de başlıyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 28 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak olan TOKİ kura çekilişi canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

BİTLİS ERCİŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bitlis TOKİ konut projesi için olacak kura çekiliş işlemleri; 2+1 73, 3+1 250 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA