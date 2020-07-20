TOKİ Bilecik 2020 kura sonuçları – Bilecik Gölpazarı TOKİ kura çekimi 2020 ve 2+1 108 3+1 60 kura sonuçları

TOKİ Bilecik kura sonuçları merak ediliyor. Bilecik İli Gölpazarı İlçesi 168 / 100000 Konut Talep Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Bilecikliler, TOKİ kura çekimi 2020 Bilecek Gölpazarı kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 108 - 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Bilecik TOKİ 2020 kura sonuçları, saat 11.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Bilecik kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Bilecik TOKİ Gölpazarı kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte TOKİ Bilecik Gölpazarı kura sonuçları…

Bilecik TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bilecikliler, TOKİ Bilecik Gölpazarı çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 108, 3+1 60 toplam 160 kişinin konut sahibi olacağı Bilecik TOKİ kura sonuçları saat 11.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Bilecik kura çekimi ve sonuçları…

TOKİ BİLECEK KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Bilecik kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

BİLECİK GÖLPAZARI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Bilecik Gölpazarı 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ