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TOKİ 2020 sosyal konut başvuruları başladı! TOKİ başvuru ücreti belli mi? İşte şartlar...
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş “TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır?” ''TOKİ başvuru ücreti belli mi?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Başvurular başladı. Hangi il ve ilçelerde konut yapılacak, kimler başvurabiliyor. Nereye başvurulacak? Fiyatlar ne kadar? İşte bütün detaylar...
100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları arasında en büyük kriter 5 bin 500 liralık gelir şartı olacak. Peki, 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları içerisinde başka neler bulunuyor? TOKİ, başvuru ücreti belli mi? İşte, TOKİ'nin dar gelirliye 100 bin sosyal konut başvuru şartları hakkında önemli bilgiler ve konutların inşa edileceği iller