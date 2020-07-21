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- TOKİ Bartın kura sonuçları 2020 - TOKİ Barın çekiliş sonuçları ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın TOKİ sonuçları 2020
TOKİ Bartın kura sonuçları 2020 - TOKİ Barın çekiliş sonuçları ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın TOKİ sonuçları 2020
21 Temmuz 2020 Salı - 10:31 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 10:31
Bartın TOKİ çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Bartın Merkez 150 / 100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Bartınlılar, TOKİ Bartın kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 105- 3+1 45 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Bartın kura sonuçları, saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Bartın çekiliş sonuçları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Bartın TOKİ kura sonuçları listesi nasıl sorgulanır? İşte Bartın TOKİ sonuçları listesi 2020…
TOKİ Bartın kura sonuçları 2020 listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bartınlılar, TOKİ Bartın çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 105, 3+1 45 toplam 150 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Bartın kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte Bartın TOKİ sonuçları 2020…
TOKİ BARTIN ÇEKİLİŞİ
TOKİ Bartın kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
BARTIN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Bartın 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020