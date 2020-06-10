TOKİ Aydın Söke kura sonuçları - TOKİ kura çekimi 2020 Aydın Söke isim listesi sorgulama

Aydın Söke TOKİ sonuçları yakından, ilgiyle takip ediliyor. TOKİ Aydın Söke kura sonuçlarıyla 200 kişi ev hakkı elde edecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edilen Aydınlılar bugün çekilecek Aydın Söke TOKİ kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 evin çekilişi bugün saat 15.00’te çekilecek. Peki, Aydın Söke TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte TOKİ Aydın Söke kura sonuçları isim listesi 2020…
AYDIN SÖKE TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Aydın TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 15.00’te yapılacak. TOKİ Aydın Söke kura çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ AYDIN SÖKE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ AYDIN SÖKE 2020 KURA SONUÇLARI
TOKİ Aydın Söke kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
AYDIN SÖKE TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ AYDIN SÖKE PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.