TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi 2020 – Artvin TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Artvin TOKİ çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar merak ediliyor. TOKİ Artvin 2020 başvurusu onaylanan Artvinliler, arama motorlarından TOKİ Artvin 2020 kura çekimi ile ilgili sorularını sormaya başladı. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibi, bugün saat 12.00’de çekilecek kuranın ardından belli olacak. 300 konutun sahibin belli olacağı Artvin TOKİ kura sonuçları 2020 noter huzurunda canlı yayınlanacak. İşte TOKİ Artvin kura çekimi 2020 canlı izleme linki ve Artvin TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama linki…

Artvin TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Artvinliler gözlerini, Artvin TOKİ kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Artvin kura sonuçları saat 12.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. İşte Artvin TOKİ kura sonuçları 2020 ve TOKİ Artvin 2020 kura çekimi izleme linki…

TOKİ ARTVİN KURA ÇEKİMİ 2020 CANLI İZLEME

TOKİ Artvin kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ARTVİN 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Artvin TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ARTVİN TOKİ MERKEZ KURA SONUÇLARI

ARTVİN MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.