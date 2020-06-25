TOKİ Ardahan kura sonuçları (Merkez ve Göle) - Ardahan TOKİ kura sonuçları 2020 (Ardahan Göle TOKİ kura sonuçları)

TOKİ kura çekimi 2020 Ardahan Merkez ve Göle ilçeleri için çekiliyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 Ardahan araştırması hızlandı. Ardahan Merkez 500/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında, başvurusu onaylanan vatandaşların gözü Ardahan TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. 2+1 250, 3+1 400 konutun hak sahibinin belirleneceği Ardahan Merkez kura sonuçları saat 10.00’da, 2++1 202, 3+1 86 konutun hak sahibinin belirleneceği Ardahan Göle 2. Etap kura sonuçları saat 13.00’de noter huzurunda TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları ve Ardahan Göle kura sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

TOKİ Ardahan kura sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Ardahanlılar gözlerini, Ardahan Göle ve Merkez TOKİ kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 452, 3+1 486 938 kişinin ev sahibi olacağı Ardahan TOKİ kura sonuçlarının ilki saat 10.00’da, ikincisi de saat 13.00’de çekilen kura ile belirlenecek. İşte TOKİ Ardahan 2020 kura sonuçları isim listesi ve Ardahan TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ ARDAHANA KURA ÇEKİLİŞİ 2020

TOKİ Ardahan Göle ve Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ARDAHAN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 (GÖLE ve MERKEZ)

TOKİ Ardahan 2020 kura kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ARDAHANA KURA SONUÇLARI

ARDAHAN TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.