TOKİ Ardahan kura sonuçları (Merkez ve Göle) - Ardahan TOKİ kura sonuçları 2020 (Ardahan Göle TOKİ kura sonuçları)

TOKİ Ardahan kura sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Ardahanlılar gözlerini, Ardahan Göle ve Merkez TOKİ kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 452, 3+1 486 938 kişinin ev sahibi olacağı Ardahan TOKİ kura sonuçlarının ilki saat 10.00’da, ikincisi de saat 13.00’de çekilen kura ile belirlenecek. İşte TOKİ Ardahan 2020 kura sonuçları isim listesi ve Ardahan TOKİ kura sonuçları sorgulama…
TOKİ ARDAHANA KURA ÇEKİLİŞİ 2020
TOKİ Ardahan Göle ve Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
ARDAHAN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 (GÖLE ve MERKEZ)
TOKİ Ardahan 2020 kura kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
ARDAHAN TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.