TOKİ Antalya kura çekimi canlı izle - Antalya Korkuteli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi 2020

Antalya ili Korkuteli ilçesi 250/100000 konut talep örgütlenme projesi, Antalyalılar tarafından merak ediliyor. TOKİ Antalya kura sonuçları araştırması başladı. 2+1 160, 3+1 68 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Antalya Korkuteli kura çekilişi bugün saat 10.00’da noter huzurunda canlı yapılacak. Korkuteli TOKİ sonuçları, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Antalya Korkuteli kura sonuçları sorulama ve TOKİ Antalya kura çekimi canlı izleme linki…

TOKİ Antalya Korkuteli kura sonuçları 228 kişiyi ev sahibi yapacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Antalya Korkuteli konutları başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen Antalyalılar sabırsızlıkla bugün çekilecek TOKİ Antalya kura sonucu bekliyor. 2+1 160, 3+1 68 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Antalya Korkuteli TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? TOKİ Korkuteli kura sonuçları merak ediliyor. İşte Antalya kura çekimi canlı izleme ve TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….

ANTALYA KORKUTELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENECEK?

Antalya TOKİ kura sonuçları belirleme çekilişi, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’de yapılacak Antalya Korkuteli TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

ANTALYA KORKUTELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

KORKUTELİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Antalya Korkuteli sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ANTALYA KORKUTELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

KORKUTELİ TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.