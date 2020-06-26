26 Haziran 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.139 0.00 EURO 7,6910 -0.02
USD 6,8550 -0.01 ALTIN 387,820 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları – TOKİ Ankara 2020 kura çekilişi sonuçları isim listesi

26 Haziran 2020 Cuma - 9:28 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 9:28

Ankara Beypazarı 2.Etap 400/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Ankaralılar TOKİ Ankara Beypazarı kura çekiminin çekileceği saati bekliyor. TOKİ Beybazarı çekiliş saatinin yaklaşmasıyla, TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları 2020 hakkında yaptıkları araştırmalar da arttı. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 2020 merak ediliyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibinin belirleneceği Beypazarı TOKİ kura çekişişi saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ Ankara kura sonuçları da TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak çekişin ardından resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları ve TOKİ Ankara kura çekimi 2020…


TOKİ Ankara kura sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Ankaralılar TOKİ Ankara kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 280, 3+1 120 toplam 400 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Ankara kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 sorgulama ve TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi…

TOKİ ANKARA 2020 KURA ÇEKİLİŞİ 2020

TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ANKARA BEYBAZARI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ

ANAKRA BEYPAZARI TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

ETİKETLER

TOKİ Ankara Beypazarı TOKİ Ankara 2020 TOKİ Ankara kura sonuçları TOKİ Ankara çekilişi TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 isim listesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.