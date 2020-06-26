TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları – TOKİ Ankara 2020 kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara kura sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Ankaralılar TOKİ Ankara kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 280, 3+1 120 toplam 400 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Ankara kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 sorgulama ve TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi…
TOKİ ANKARA 2020 KURA ÇEKİLİŞİ 2020
TOKİ Ankara Beypazarı kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ANKARA BEYBAZARI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ
ANAKRA BEYPAZARI TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.