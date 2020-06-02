TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2020 – Kahta TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

Adıyaman ili Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi 150/100000 Konut Projesi ile Adıyaman İli Merkez İlçesi 150/100000 Konut Projesi yakından takip ediliyor. TOKİ Adıyaman Kahta kura sonuçları 2020, TOKİ başvurusu yapan Adıyamanlılar tarafından merak ediliyor. Adıyaman Kahta TOKİ sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırıyor. Adıyaman Kahta Çobanlı TOKİ kura çekilişi saat 16.00’da, Adıyaman Merkez ilçesi kura çekilişi ise saat 17.00’de yapılacak. TOKİ Adıyaman Kahta çekimi ile Adıyaman Merkez ilçesi çekilişi ise, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek. Adıyaman Kahta TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl öğrenilecek? Kahta TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden açıklanacak? İşte Kahta Çobanlı TOKİ kura sonuçları ile Adıyaman Merkez ilçesi TOKİ sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2020 yakından takip ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuran Adıyamanlılar, Kahta TOKİ 2020 kura sonuçlarını merak ediyor. Adıyaman Kahta Çobanlı TOKİ kura çekilişiyle saat 16.00’da 2+1 105, 3+1 45, Adıyaman Merkez ilçesi kura çekilişiyle saat 17.00’de 2+1 245, 3+1 105 konutun sahi sahibi belli olacak. Kahta TOKİ çekilişi ile Merkez ilçesi çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl sorgulanacak? İşte Kahta TOKİ kura çekilişi sonuçları detayları…

ADIYAMAN TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Adıyaman TOKİ çekilişi 2020, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Adıyaman kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ

TOKİ Adıyaman konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ADIYAMAN TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.