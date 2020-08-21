TOKİ açık satış hangi illerde yapılacak? TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşlar için az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile konut fırsatı sunuyor. TOKİ, ev hayali kuranlara 117 binden başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkanı tanıyor. Peki, TOKİ açık satış hangi illerde yapılacak? TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ açık satış başvuru şartları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsat ı sunuyor. TOKİ dar gelirli vatandaşlar için az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile konut fırsatı sunuyor. Peki, TOKİ açık satış hangi illerde yapılacak? TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ açık satış başvuru şartları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ projeleri ile inşa edilen konutların bir kısmı kurasız bir şekilde satışa çıkarıldı.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan 100 bin sosyal konut projesinde kuralara devam ederken bir yandan da açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Şu anda 13 ilde 608 konut için fırsat var.

TOKİ AÇIK SATIŞ İLE EN AZ 117 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

2+1 ile 3+1 seçenekli konutların başlangıç fiyatları 117 bin liradan başlayıp 323 bin liraya kadar çıkıyor. Evlerin en düşük taksit tutarı 390 lira olarak belirlendi. Alım koşulları illere ve projelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olunabilecek.

TOKİ AÇIK SATIŞ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ açık satış usulu satışa çıkacak iller ise şöyle:

HANGİ İLDE KAÇ EV SATILACAK?

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi’nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor. Bingöl Merkez İnönü Mahallesi’nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira. Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor. Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi’nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor. Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi’nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor. Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi’nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı. Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi’nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi. Sivas Merkez Yenimahalle ’de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül’e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor. Tokat Merkez Dedeli Mahallesi’nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık’a kadar kabul edilecek. Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.