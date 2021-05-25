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TOKİ 32 ildeki 278 arsayı satışa çıkardı!

25 Mayıs 2021 Salı - 14:34 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 14:36

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu. TOKİ arsa satışı yapacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 278 arsayı satışa, Ankara Çankaya'da bulunan iki meskeni de kiraya sunacak.


TOKİ'den alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 589 milyon 525  bin lira olan, toplam 1 milyon 854 bin 608 metrekare büyüklüğündeki, Adana Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli Konya, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 278 arsa, açık  artırmayla satılacak.
 
NİTELİKLİ ARSALAR SATIŞA SUNULACAK
 
Satışa sunulan arsalar arasında, Ankara Sincan Saraycık'ta akaryakıt,  konut ve ticaret alanları, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılık tesis alanları,  Aksaray merkezde ticaret alanları, Diyarbakır Sur'da konut alanları, İstanbul'da  ticaret, konut ve rekreasyon alanları, İzmir'de sanayi depolama alanları,  Kırklareli'nde tarımsal niteliği korunacak alanlar, Konya'da et ve süt ürünleri  entegre tesis alanları bulunuyor.
 
TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
 
Çankaya ilçesinde iki meskenin de kiraya sunulacağı açık artırma, 9-10  Haziran'da saat 10.30 ve 14.00'da dört ayrı oturum halinde yapılacak.
 
EMLAK YÖNETİM ÜZERİNDEN TEKLİF ALINACAK!
 
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul  Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de  "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.
 
YÜZDE 25 PEŞİNAT, 60 AY VADE!
 
Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis  alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde  25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.
 
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile  "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı  telefondan ulaşılabilecek.
 

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