TOKİ 2021 başvuruları ne zaman? TOKİ 2021 projeleri hangi illerde olacak belli mi?

Dar gelirli aileler konut sahibi olmaya devam ediyor. TOKİ her sene dar gelirliye yönelik sosyal konut projelerini devreye sokuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2020 yılının sonuna kadar 102 bin konut yapılması hedefleniyor, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörülüyor. Peki, TOKİ 2021 başvuruları ne zaman?

Kredi faiz oranları düşünce vatandaşın konutlara olan talepleri de arttı. TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için 2021 yılında d 100 bin sosyal konut yapacak. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi. Belediyeler tarafından 2019'da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu kapsamda, 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış oldu. 2019'da yapı kullanma izni alan konut sayısı ise 397 bin olarak gerçekleşti. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alınırken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 32,1 oranında azalma oldu. Vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Konut sahibi olmak isteyenler ise TOKİ 2021 başvuru ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ KONUT SATIŞLARINI ARTIRDI

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında artarak, 170 bin 408 oldu. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde, 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.

2019'da ise aynı dönemde 285 bin 719'u ilk defa, 432 bin 851 ikinci el olmak üzere toplam 718 bin 570 konut satışı gerçekleşmişti.

2020'de kredi faiz oranlarında sağlanan düşüşün etkisinin konut satışlarına önemli ölçüde yansıdığı belirtilen programa göre, ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 artarak, 473 bin 114 oldu. Buna göre, toplam satışların yaklaşık yüzde 46'sı ipotekli konut satışı olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE TOPLAM KONUT SAYISI 39,1 MİLYONA YÜKSELDİ

Eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre; Türkiye'de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 39,1 milyon oldu.

Konut arzındaki son yıllardaki artışın etkisiyle toplam konut açığı ise azaldı.

Ayrıca, konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi ve yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinin kurulabilmesi için konut stokunun, konutların nitelikleri de dahil olmak üzere ortaya konulması, güncel, sürekli, güvenilir ve doğru verileri sunmak üzere veri altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edildi.

TOKİ, 798 BİN 819 KONUTU TAMAMLADI

Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2003'ten itibaren inşaatına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu 2020'nin Eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı.

TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar 102 bin konutun üretilmesi planlandı. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi ise önceliğini koruyor.

TOKİ 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.

TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projeyle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.