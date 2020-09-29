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TOKİ 176 konut ve 155 işyeri satışa çıkardı! TOKİ yeni projeleri 2020 hangi illerde? TOKİ yeni projeleri 2020 satış tarihleri ve fiyatları...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ile 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi" ile satışa çıkardı. 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan konut ve işyerleri için 14 Ekim'e kadar teklif sunulabilecek. Satışa çıkarılan konut ve işyerlerine yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ile 23 ilde 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu. Konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00’da,iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00’da açık artırma yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.