TOKİ 14 proje için başvuru alıyor! 359 TL taksitle başlayan TOKİ başvuru 2020 şartları nelerdir, hangi projelere başvuru alınıyor?

TOKİ projelerinde başvurusu tamamlanan konutların kuraları çekilirken, 14 proje için başvuru alındığı duyuruldu. Farklı illerde 14 proje için başlangıç taksiyi 359 TL olarak belirlendi. Peki, TOKİ başvuru 2020 şartları nelerdir, hangi projelere başvuru alınıyor?

Rize Merkez Hamamderesi

Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.

Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi

Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde yer alan 1. etap kentsel dönüşüm projesindeki 383 konut, 6 dükkan kapsamında üretilecek 350 adet konut satışa sunulacak. Başvuru sürecinin 20 Temmuz'da biteceği duyurulurken, başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlendi.

1+1, 2+1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı projede fiyatlar 164 bin 209 TL'den taksitler ise 752 TL'den başlıyor. Kuralar ise 25 Temmuz tarihinde çekilecek.

Trabzon Yomra

Trabzon Yomra kensel dönüşüm projesi kapsamında 511 konuttan 14'ü TOKİ tarafından satışa sunuldu. Başvuru tarihi bugün sona eriyor. Fiyatlar ise 228 bin 952 TL'den başlangıç gösteriyor. Projede kura tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi.

Ankara Sincan Saraycık 2. bölge

Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 2. bölge 2. etap kapsamında 891 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut sçeenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den

Samsun Vezirköprü Nalbantlı

Samsun Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 504 konuttan TOKİ tarafından 126 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Haziran 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Proje kapsamında hem orta gelir hem de alt gelir grubu konutlar satışa sunuluyor.

3+1 konutların yer aldığı projede fiyatlar 256 bin 130 TL'den ve taksitler ise bin 280 TL'den başlangıç gösteriyor. Alt gelir grubu projesinde ise fiyatlar 158 bin 792 TL'den ve taksitler ise 776 TL'den

Ankara Yapracık 13. bölge

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yapracık Projesi kapsamında üretilen 12 adet konut; ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile 16 Haziran - 30 Eylül

Ankara Yapracık Projesi 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13 ve 14. bölgelerden meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatlar 128 bin 369 TL'den ve taksitler ise 802 TL'den başlangıç gösteriyor

Denizli Acıpayam Oğuz

Denizli Acıpayam Oğuz mahallesinde 440 konuttan TOKİ tarafından 161 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunuldu. Satışa sunulan konutların tamamı 3+1. Fiyatlar 234 bin 776 TL'den ve

Trabzon Beşikdüzü

Trabzon Beşikdüzü kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. etap 2. bölgede yer alan 142 konut ve 51 dükkandan 25 adet konut satışa sunuldu. Konutlar 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor. Son başvuru tarihi ise bugün. Projede kura tarihi 17 Temmuz olarak belirlenirken, fiyatlar 265 bin 55 TL'den başlıyor.

Ankara Sincan Saraycık 3. bölge

Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 3. bölge 2. etap kapsamında 502 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den

Kars Merkez

Kars Merkez'de 698 konuttan Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 20 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Satışa sunulan konutlar 2+1 ve 3+1'lerden meydana geliyor. Fiyatları 106 bin TL'den taksitleri ise 533 TL'den başlıyor.

Ankara Sincan Saraycık 3. bölge 1. etap

Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 3. bölge 1. etap kapsamında 541 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor. Başvurular 30 Eylül tarihinde sona erecek.

Denizli Acıpayam Oğuz

Denizli Acıpayam Oğuz mahallesinde 440 konuttan TOKİ tarafından 39 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 13 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunuldu. Satışa sunulan konutların tamamı 2+1. Fiyatlar 162 bin 174 TL'den ve taksitler ise 792 TL'den başlıyor.

Kütahya Emet

Kütahya Emet'te yer alan 4. etap alt gelir grubu kapsamında 219 konuttan 28'si satışa sunuldu. Konutlar 2+1'lerden meydana geliyor. Başvuru bedelleri bin TL olan konutların son başvuru tarihi ise 16 Temmuz olarak belirlendi. Projede kura tarihi ise 18 Temmuz olarak belirlendi.

Aynı proje kapsamında 3+1'lerden de 27'si satış kapsamında olacak. Bu konutların başvuru bedeli 2 bin TL'yken kurası yine 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Projede fiyatlar 107 bin 731 TL'den, taksitler ise 359 TL'den başlıyor.

TOKİ KONUT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL kişiler başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sonrasında ise kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekilişi sonrasında ise hak sahipleriyle sözleşmeler imzalanıyor.