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TOKİ 104 bin liraya ev satıyor! Uygun fiyatlarla taksitle ev...

TOKİ 104 bin liraya ev satıyor! Uygun fiyatlarla taksitle ev... TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor.
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