Tokat'taki deprem sonrası flaş uyarı! 'Ciddi bir deprem bekliyoruz'

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediği bildirildi. Bilim Akademi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de bölgede ciddi bir deprem beklediklerini söyleyerek kritik uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 19.09'da merkez üssü Tokat 'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 14.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra il merkezi ile çevre illerde de hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. AFAD 'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Tokat. Niksar ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

NACİ GÖRÜR'DEN ÖNEMLİ UYARI: CİDDİ BİR DEPREM BEKLİYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şunları söyledi; Malatya lı takipcilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili birşeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü.

Arkadaşlar bugün Niksar/Şahinli’de 4,4 deprem oldu. Bu deprem malüm, KAF üzerinde. Bu yörede en son büyük bir deprem (7,0) 1942 yılında oldu. 3000 kişi öldü, 6300 kişi yaralandı. Bu bölgede bu büyüklükte bir depremi daha uzun bir zaman için beklemiyoruz. Sevgiyle.