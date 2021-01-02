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Tokat'ta tarlada bulundu! Traktörün tekeri çukura düşünce...

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 18:26

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık buldu.


İlçeye bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen  Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme  yaptı.
 
Çukurun bulunduğu bölgedeki taşları kaldıran Gürel, bir tünel ve çok  sayıda kemik olduğunu gördü.
 
 Gürel'in haber vermesi üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından tarlada  inceleme başlatıldı.
 
Jandarma ekipleri de mezar alanını koruma altına aldı.
 
Mezarlığın Roma döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
 
Remzi Gürel, gazetecilere, taşı aldıktan sonra çukurun genişlediğini,  burada da kemikler gözüktüğünü anlatan Gürel, "7-8 metre uzunluğunda, 1-1,5 metre  genişliğinde bir tüneldi. İleri doğru girdiğimizde L şeklinde olduğunu gördük.  İçeride 30-40 büyük ve çocuk kafatası vardı. Daha sonra oradan çıkarak jandarmaya  haber verdik." dedi.
 

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Tokat Erbaa tarla Roma dönemi
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