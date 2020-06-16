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Tokat’ta son iki günde 20 pozitif vaka

İHA |  16 Haziran 2020 Salı - 14:02 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 14:02

Tokat’ta son iki günde panemi hastanesinde tedaviye alınan 20 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.


Tokat’ta il genelindeki corona virüs hastalarının kabul edildiği pandemi hastanesinde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Yarısı virüs hastalarına ayrılan Tokat Devlet Hastanesine son 2 günde getirilen 20 virüs şüphelisi hastanın testleri pozitif çıktı. Son bir günde hastaneye sevk edilen 12 kişiden 6’sının Zile ilçesinden çıkması dikkat çekti. Corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Uzunköyden 5 vaka ile ilçe merkezinden 1 kişi hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. 
 
  2 kamyoncuda corona virüs tespit edildi 
 
  İran’dan yurda giriş yapan ağır vasıta şoförlerinden yabancı uyruklu bir kişi ile Türk vatandaşının sınır kapısında corona virüs testi için sürüntü alındı. Yollarına devam eden sürücülerin testlerinin pozitif çıkması üzerine Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından araçlar durduruldu. Her iki tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafında ambulansla Tokat'a getirilerek tedavi altına alındı.  

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