28 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.437 0.80 EURO 9,1730 -0.75
USD 7,4960 -1.19 ALTIN 454,680 -0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tokat'ta koronavirüs risk haritası, yeşile dönüyor

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 10:41 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 10:43

Tokat'ta, bir süre önce artan koronavirüs vakalarında düşüş yaşandı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası, kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.


Hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, vaka sayılarının düşmesinde olumlu sonuç vermeye başladı. Koronavirüs risk haritasını gösteren HES uygulamasında, önceki haftalarda 'çok yüksek' yoğunlukta risk taşıyan Tokat'ta tablo, tersine döndü.
 
Kasım ayı sonlarında risk haritasının tamamen kırmızı olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat'ta, bugün paylaşılan son veriye göre, harita yeşile dönmeye başladı. Risk yoğunluğu da 'orta derece'ye düştü. Haritada daha önce kırmızı olan bölgeler, 'az düşük' riski gösteren mavi ve yeşil renge döndü.
 

ETİKETLER

Tokat koronavirüs risk haritası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.