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Tokat’ta feci kaza! 3 ölü, 4 yaralı

İHA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:59 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 9:59

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tır ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydan gele kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tokat - Erzincan D-100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sivas'ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek tırla çarpıştı.
 
Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Tır sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ve Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. 
 
 

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