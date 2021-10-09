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Tokat'ta akılalmaz kaza! Kaya parçası cama böyle saplandı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 22:12 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 22:12

Tokat'ta hemzemin geçide hızlı giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Fırlayan kaya parçalarından birinin otomobilin sol ön camına saplandığı kazada sürücü ile eşi yaralandı.


Kaza, saat 19.00 sıralarında Zile- Pazar yolu 3'üncü kilometrede, hemzemin geçit çıkışında meydana geldi. Zile'den Pazar ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Türk (59) yönetimindeki 06 BYS 853 plakalı otomobil, hemzemin geçit çıkışında sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kaya parçası otomobilin sürücü tarafındaki cama saplandı. Kazada sürücü Ömer Türk ve eşi Rukiye Türk (49), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve eşi, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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Tokat hemzemin geçit otomobil
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