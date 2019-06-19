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Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

DHA |  19 Haziran 2019 Çarşamba - 9:38 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 9:38

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazartesi günü Erbaa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
 
Operasyonda R.D., Ş.S., V.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 550 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy ile 8 Lyrica hap ele geçirildi. Tokatta tek operasyonda ilk kez bu miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 

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