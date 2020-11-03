Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 sağlık personeli alıyor!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sağlık personeli alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, hemşire, diyetisyen ve sağlık personeli kadrolarında 61 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sağlık personeli alımı ve ilanın detayları...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 sağlık personeli alacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne 61 hemşire, diyetisyen ve sağlık personeli alınacak. Peki, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sağlık personeli alımı ve ilanın detayları...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşire, diyetisyen ve sağlık personeli kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Ortaöğretim için 2018 dönemi KPSS , lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin ilanınsa belirtilen başvuru şartları şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

- Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversiten,n web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Kimlik Kartı Sureti

2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (- Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı,

- Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)

4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6. Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)

7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)

8. Başvuru Formu