Tok tutan besinlerle oruç tutmayı kolaylaştırın

Ramazan ayında tüketilen besinlere dikkat edilmesi sağlık açısından oldukça büyük önem taşıyor. Oruç tutanlar iftar için ağır yemekleri tercih ederken, sahurda ise daha hafif besinler tüketiyor. Ramazan ayının en önemli öğünü olan sahurda tüketilen besinler, gün içerisindeki iştah kontrolünü olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yiyeceklerin bazıları tokluk hissi sağlarken, bazıları ise açlık hissine neden olabiliyor. İşte sahurda mutlaka yenilmesi ve uzak durulması gereken gıdalar

Dyt. Ceyda Nur Çakın, sahurda mutlaka yenilmesi ve uzak durulması gereken gıdaları şöyle sıraladı:

Tok kalmayı sağlayan gıdalar:

Yumurta: Yumurta tokluk veren besinlerin en önemlisidir. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde mide boşalmasının yavaşlamasını sağlayarak iyi bir iştah kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

Tahıllar: Tam tahıllı ekmek, karabuğday, yulaf gibi liften zengin kompleks karbonhidratlar sahurda mutlaka tüketilmelidir. Bu tahıllar vücudumuzun temel enerji kaynağı olup gün içerisinde daha dengeli bir kan şekeri profili sağlayarak tokluk hissine katkıda bulunur.

Yeşillikler: Domates, salatalık ve biber gibi çiğ sebzeler mutlaka sahur sofrasında yer almalıdır. Çiğ sebze tüketimi ile artan lif alımı yine mide boşalmasını yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlayacaktır. Çiğ sebzelere ek olarak sahur menüsüne bir adet taze meyve eklemek bu etkiyi artıracaktır.

Süt ürünleri: Peynir, yoğurt, süt veya kefir gibi süt ürünlerine yer vermek protein alımına katkı sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olmaktadır.

Kuruyemiş: Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin içerdiği Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin içerdiği sağlık lı yağ asitleri ve diyet lifi sayesinde tok kalmanıza destek olmaktadır.

Uzak durulması gereken gıdalar:

Kızartma çeşitleri: Kızartma yöntemi ile pişirilmiş her türlü yiyecek sağlıklı beslenme önerilerinde yer almamakla birlikte oruç tutarken de tercih edilmemelidir. Çünkü yüksek yağ içeriğine sahip öğünlerden sonra kan şekeri hızlı bir şekilde düşebilmekte; gün içerisinde susuzluk hissi artabilmektedir.

Şarküteri ürünleri: Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri yüksek miktarda yağ ve tuz içermekte, bu nedenle uzak durulması gereken besinler arasında yer almaktadır.

Hamur işi: Kek, poğaça, börek gibi hamur işleri ve beyaz ekmek, tüketildikten sonra kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselip daha sonra düşmesine neden olmaktadır. Bu ürünlerin sahur menüsünde yer alması gün içinde daha fazla acıkma hissi yaratabilmektedir.

Çay ve kahve: Sahurda çok fazla çay ve kahve tüketmek vücuttan sıvı kaybını artıracağı için susuzluk hissine neden olacaktır.

Meyve suyu: Meyveler kabuklu ve bütün şekilde tüketilmeli, suyu sıkılmamalıdır. Meyve suyu tüketimi gün içerinde dengeli bir kan şekeri profili sağlamazken; meyve suyunda diyet lifinin olmaması iştah üzerine olumsuz etki göstermektedir.

Kavrulmuş ve tuzlu kuruyemiş: Kabuklu yemişler mutlaka kavrulmamış ve tuzsuz şekilde tüketilmelidir, aksi takdirde susuzluğu tetikleyebileceği unutulmamalıdır.

Yağlı et ürünleri: Genel olarak besinlerin yağ, tuz ve baharat içeriğine dikkat edilmeli; kavurma ve diğer yağlı etlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.