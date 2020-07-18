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TOGG temel atma töreni ne zaman? TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma saat kaçta?

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 13:27

TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma törenine saatler kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Peki, Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman? TOGG temel atma töreni saat kaçta?


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için fabrika temeli bugün Bursa’da atılacak. Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Peki, Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman? TOGG temel atma töreni saat kaçta?

 TOGG TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 18.00’de yapılacak. 

 

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