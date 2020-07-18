TOGG sedan yenilikte ben de varım kampanyası! TOGG yenilikte ben de varım kapsüle isim yazma nasıl yapılır? (Yenilikte ben de varım TOGG)

TOGG yenilikte ben de varım kampanyası araştırması sürüyor. TOGG ben de varım kampanyası, 18 Temmuz bugün, temelleri Bursa'da atılacak fabrikaya ismini yazdırmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Yeniliğe yolculuk kampanyasıyla, fabrikanın inşaat temeline yerleştirilecek özel bir kapsüle başvuru yapan kişilerin ismi yazılacak. Peki, TOGG sedan yenilikte ben de varım kampanyasına nasıl katılım yapılır? İşte TOGG yenilikte ben de varım katıl kampanyası hakkında merak edilenler…

TOGG “Yeni Lige Yolculuk” projesi başlatıldı. TOGG “Yeni Lige Yolculuk” yapmak isteyen kişiler de “yenilikte ben de varım” kampanyasını araştırıyor. Ben de varım TOGG kampanyasına katılmak isteyen kişiler, adını ve soyadını yazarak ismini tarihe yazdırıyor. Kapsüle isimleri yazan vatandaşlar istedikleri takdirde, özel olarak hazırlanan resmi sosyal medyadan da paylaşabiliyor. Peki, TOGG yeniliğe yolculuk projesine nasıl katılım yapılır? TOGG sedan yenilikte ben de varım isim yazdırma işlemi nasıl yapılır? İşte TOGG yenilikte ben de varım kampanyası hakkında merak edilenler…

TOGG YENİLİĞE YOLCULUK PROJESİNE KATIL

TOGG ben de varım isim yazdırma işlemi, toplamda 3 adımdan oluşuyor. İlk adımı kampanya için özel olarak açılan internet sitesine girerek kutucuğa ismini yazmak olan TOGG ben de varım kampanyası, ikinci adımını ise site tarafından oluşturulan görselin, ismini tarihe yazdırmak isteyen kişinin sosyal medya hesabından paylaşılması ile oluşturacak. Son aşamada ise, 18 Temmuz tarihinde yazılan tüm isimler bir kapsülde yerini alacak ve inşaat temeline yerleştirilecek.TOGG YENİLİKTE BEN DE VARIM PROJESİNE KATIL

TOGG FABRİKASININ TEMELİ BUGÜN ATILIYOR

Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 300'ü nitelikli personel olacak. 5 modelde yılda 175 bin adet üretilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun gerçekleştireceği yatırım için 31 Aralık 2035'e kadar 30 bin otomobil alım garantisi verildi. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, fabrikanın temelini 18 Temmuz 2020 tarihinde atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 5 farklı model üretecek. Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda geçiren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yıllı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak.