TOGG ne zaman çıkıyor? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG özellikleri ve fiyatı...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tanıtımının yapıldığı ilk günden beri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Teknolojide atılım yapan Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için kurulacak yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Dünyanın pek çok ülkesinde TOGG, oto startup sektörünü de hareketlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli startup’larla çalışacaklarını vurgulamıştı. TOGG’a destek veren yerli startup’lar arasında CY Vision, home-iX ve Büyütech gibi firmalar var. Ayrıca e-mobilitede gelecek vaat eden pek çok startup yepyeni teknolojiler üzerine çalışıyor. Peki, TOGG ne zaman çıkıyor? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG araba fiyatı...

Bursa Gemlik 'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobil de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladı. edarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan oluşacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde TOGG, oto startup sektörünü de hareketlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli startup’larla çalışacaklarını vurgulamıştı. TOGG’a destek veren yerli startup’lar arasında CY Vision, home-iX ve Büyütech gibi firmalar var. Ayrıca e-mobilitede gelecek vaat eden pek çok startup yepyeni teknolojiler üzerine çalışıyor.

TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

OGG CEO 'su Gürcan Karakaş İnşaatın zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacağını belirtti. Karakaş, TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan ineceğinin haberini verdi.

Gürcan Karakaş, "TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 olarak açıkladık. Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. TOGG için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlanırken, bunların yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’sini ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketler oluşturuyor. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı. TOGG’un üretim başlangıcından itibaren batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek” ifadelerini kullandı.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fatih Altaylı köşesinde TOGG fiyatı ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. 18 ay gibi bir sürede tamamlanacak yerli otomobil TOGG'un baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması bekleniyor. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG’a sahip olabili

TOGG SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön siparişlerine yönelik açıklama yaptı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından yapılan duyuruda, "Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TOGG ÖZELLİKLERİ

İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.

500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek, 2022'de yollara düşecek.

Doğuştan elektrikli platform Euro NCAP’ten en yüksek güvenlik seviyesi olan 5 yıldızı alacak şekilde geliştirildi. Elektrik/Elektronik mimarisi oluşturuldu. Şasi, batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği parametreleri belirlenip entegre edildi. Konfor, performans ve yol tutuşunu destekleyecek süspansiyon mimarisi simülasyon çalışmaları ile geliştirildi. İleri sürüş destek sistemleri (ADAS), sensör, kamera donanımları, yazılımları ve algoritmaları geliştirildi.

Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. "Holografik Asistan" teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.

Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.

Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.