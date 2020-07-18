TOGG iş ilanları 2020: TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? (TOGG fabrika iş başvurusu)

TOGG tarafından bir açıklama yapıldı. TOGG iş başvurusu sisteminin açıldığını ve Genel Başvuru adı altında TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin başvurusunun alındığını bildirdi. Türkiye 'nin Otomobili Girişim Grubu resmi internet adresi üzerinden yayımlananda duyuruda, TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin iş başvurusu kısmından müracaatını yapması gerektiği belirtilerek, ‘’bu iddialı ve zorlayıcı hedef, farklı bir çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor. TOGG’da bizler sorumluluk alırız, beraber üretiriz, çözüm buluruz, kararları hızlı ve etkin bir şekilde beraber alırız. Çalışma alanlarımızı sınırlamak yerine, becerilerimizi geliştirebilmek için imkan yaratırız. Unvanlara ve konfor alanlarına önem vermeyiz, farklılıkların yarattığı zenginlikten besleniriz. Küresel vizyonumuzla, farklı kültür ve deneyimlerdeki pek çok paydaşımızla iş birliği içerisinde çalışma fırsatı sunarız." Denildi. İşte TOGG is başvurusu hakkındaki detaylar…
TOGG İŞ İLANLARI
Yerli otomobil fabrikasının inşaası için hazırlıklar devam ederken TOGG bünyesinde çalışmak isteyenler de TOGG fabrika iş başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı.
TOGG tarafından iş başvuru sayfasında yayımlanan açıklamada, aşağıdaki özelliklere sahip olanların iş başvurusu yapması gerektiğine yer verildi:
"TOGG’da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.
Hayattaki amaçlarımızla TOGG’da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz."
TOGG iş ilanları sayfasına baktığımızda Genel Başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:
Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi
İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim
Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim
Güçlü analitik ve problem çözme becerileri
Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği
Disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi
İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
Yurtdışında ve küresel bir ekiple çalışabilme
TOGG FABRİKA İŞ BAŞVURUSU
TOGG iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.