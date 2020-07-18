TOGG iş ilanları 2020: TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? (TOGG fabrika iş başvurusu)

TOGG iş ilanları merak ediliyor. TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreninin bugün gerçekleştiriliyor olması, iş arayan veya otomotiv sektöründe çalışmak isteyenlerin arama motorlarına yönelerek, TOGG fabrika iş başvurusu hakkında araştırma yapmasına neden oldu. TOGG da yaptığı bir açıklamada, TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin ‘’Genel Başvuru’’ başlığı altında, başvuru kabul edildiğini bildirdi. Peki, TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG fabrika iş başvurusu şartları nelerdir? İşte TOGG iş ilanları…

TOGG tarafından bir açıklama yapıldı. TOGG iş başvurusu sisteminin açıldığını ve Genel Başvuru adı altında TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin başvurusunun alındığını bildirdi. Türkiye 'nin Otomobili Girişim Grubu resmi internet adresi üzerinden yayımlananda duyuruda, TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin iş başvurusu kısmından müracaatını yapması gerektiği belirtilerek, ‘’bu iddialı ve zorlayıcı hedef, farklı bir çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor. TOGG’da bizler sorumluluk alırız, beraber üretiriz, çözüm buluruz, kararları hızlı ve etkin bir şekilde beraber alırız. Çalışma alanlarımızı sınırlamak yerine, becerilerimizi geliştirebilmek için imkan yaratırız. Unvanlara ve konfor alanlarına önem vermeyiz, farklılıkların yarattığı zenginlikten besleniriz. Küresel vizyonumuzla, farklı kültür ve deneyimlerdeki pek çok paydaşımızla iş birliği içerisinde çalışma fırsatı sunarız." Denildi. İşte TOGG is başvurusu hakkındaki detaylar…

TOGG İŞ İLANLARI

Yerli otomobil fabrikasının inşaası için hazırlıklar devam ederken TOGG bünyesinde çalışmak isteyenler de TOGG fabrika iş başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı.

TOGG tarafından iş başvuru sayfasında yayımlanan açıklamada, aşağıdaki özelliklere sahip olanların iş başvurusu yapması gerektiğine yer verildi:

"TOGG’da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.

Hayattaki amaçlarımızla TOGG’da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz."

TOGG iş ilanları sayfasına baktığımızda Genel Başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:

Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi

İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim

Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri

Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği

Disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi

İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Yurtdışında ve küresel bir ekiple çalışabilme

TOGG FABRİKA İŞ BAŞVURUSU

TOGG iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

TOGG İŞ BAŞVURUSU LİNKİ