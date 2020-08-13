Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için sosyal medyada paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu. Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG araba fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan fiyat açıklaması...

Türkiye'nin yerli otomobil i TOGG görücüye çıktığı ilk günden bu yana pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hem Türkiye de hem de dünyada büyük ilgi görüyor. Bursa Gemlik 'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar devam ederken Türkiye'nin otomobili projesinde şimdiden küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzalandı ve üretim için tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Son olarak TOGG fiyatları sosyal medyada gündem oldu. TOGG otomobil fiyatları ile ilgili çıkan haberler nedeniyle TOGG'dan fiyat açıklaması geldi. Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG araba fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan fiyat açıklaması...

TOGG FİYATLARI AÇIKLANDI MI? TOGG ARABA FİYATI BELLİ OLDU MU?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG fiyatıyla ilgili sosyal medyada çeşitli iddiaların gündeme getirildi. Bu iddialarla ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yaptı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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