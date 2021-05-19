TOGG fabrika canlı yayını! TOGG'da son durum ne? 40 günde 500 bin kişi izledi!

TOGG canlı yayınına büyük ilgi! Yüzbinlerce kişi merak etti ve izledi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı TOGG canlı yayınını 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurdu. Pek çok kişi TOGG'un son durumunu merak ediyor. Peki, TOGG'da son durum ne? TOGG fabrika canlı yayını nasıl izlenir? TOGG fabrikası nerede? TOGG Gemlik Fabrikası'nda son durum ne? İşte TOGG TV canlı yayını...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un Twitter hesabındaki paylaşımında, yaklaşık 40 gün önce başlatılan canlı yayına ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmaları takip edebileceğiniz #HeyeCanlı yayınımızı 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili son gelişmeleri de bu videoda sizler için derledik" ifadeleri yer aldı.
TOGG Twitter hesabında söz konusu videoyu da paylaştı.
Gemlik tesisimizdeki çalışmaları takip edebileceğiniz #HeyeCanlı yayınımızı 40 günde 500 binden fazla kişi izledi.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) May 18, 2021
Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili son gelişmeleri de bu videoda sizler için derledik.#TOGG pic.twitter.com/rk0ho57oYI
Videoda yer alan bilgiye göre boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı, çelik kolon imalatları devam ediyor.
Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı, temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u tamamlandı.
Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 80'i, temel beton işlerinin yüzde 58'i tamamlandı, kolon montaj işleri başladı.