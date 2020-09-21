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TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 10:10

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu. Murat Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv  sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.
 
Verilen bilgiye göre, son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı  Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren  TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev  yapacak.
 
Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve  Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de  İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.
 
Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj  Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten  sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak  iki yıl boyunca görev yaptı.
 
Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan  Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda  yöneticilik yaptı.
 
TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş  inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim  kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

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