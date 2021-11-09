TOGG'da son durum ne? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı ile ilgili dikkat çeken detay!

Yerli ve elektrilli otomobil TOGG pek çok kişinin gündeminde. TOGG'un Gemlik'tei fabrikasında inşaat devam ederken TOGG’un Bilişim Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alana yayılan tesiste batarya üretiminin yapılacağı fabrika da yer alacak. TOGG fabrikasının ne zaman tamamlanacağı ve üretime başlayacağı tarih ve TOGG fiyatı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Peki, TOGG'da son durum ne? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG fabrikası nerede, üretiTOGG fabrikasının ne zaman tamamlanacağı ve üretime başlayacağı tarih ve TOGG fiyatı ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Peki, TOGG'da son durum ne? TOGG fiyatı belli oldu mu? m ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin Otomobil i Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil projesi uzun zamandır gündemde. Fabrika binası ve yerli ototmobil TOGG ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken TOGG projesinde gelinen son nokta ve 2022 planlamaları dikkatle takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndaki toplantıda bir araya geldi ve TOGG ile ilgili son durum ile ilgili bilgi aldı. TOGG’un Bilişim Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TOGG fabrikası inşaatı da devam ediyor. Son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı , TOGG'a ziyarette bulundu ve üretim süreci de dahil olmak üzere fiyat ve son geliştirmeler hakkında gelinen son noktayı yazdı.

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

Gazeteci Fatih Altaylı TOGG ziyareti ile ilgili tüm detayları yazısında anlattı. Uzun süredir pek çok görüşün öne sürüldüğü maliyet konusunda TOGG’un CEO ’su Gürcan Karakaş ile konuştu. Fatih Altaylı köşesinde TOGG fiyatı ile ilgili şu detayları paylaştı:

"Bir kez daha fiyat konusunu açıyorum.

“Bu aracı bana göre 40 bin avro civarında maledersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz“ diye fikrimi söylüyorum.

Karakaş’ın beden dilinden anladığımı maliyetin biraz daha aşağı çekilebileceğine inanıyor.

“Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile başbaşa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart” diyor.

İlk yıl yani 2022 Ağustosunu takip eden yılda piyasaya sızan üretim rakamı dedikodularından biraz daha fazla üretmeyi planlıyorlar.

“Zaten tamamını kamu alır” diyorum.

“Sadece kamu değil gerçek kullanıcılar alsın istiyoruz” diyor Karakaş."

TOGG FABRİKASI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alana yayılan TOGG fabrikası inşaatı devam ediyor. Son olarak TOGG’un batarya üretimi için Amerikan menşeli Çin şirketi Farasis ile birlikte SiRO adında yeni bir şirket kurmuştu. Fatih Altaylı, TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş ile yaptığı görüşmede, batarya üretimi yapılacak Farasis şirketi ile ortak yapılacak fabrikanın da bu tesiste yapılacağını bilgisini aldığını paylaştı.

TOGG FABRİKASI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Toplam 280 bin metrekarelik TOGG fabrika binası, tüm unsurları ile birlikte Mayıs ayı sonunda tamamlanacak. Fabrikada 40’ı boyahane bölümünde olmak üzere toplam 250’nin üzerinde robot çalışacak. Gövde montaj bölümü 3 farklı modeli aynı imal edecek şekilde yapılıyor. Aynı zamanda, TOGG’un araçlarını farklı yol koşullarında test etmesini sağlayacak yeni bir sürüş deneyimi yolu inşa ediliyor. Üretimi planlanan yeni araç projeleri burada test edilecek. Şu an fabrika inşaat alanında 1700 kişi çalışıyor. Fabrika tamamlandıktan sonra Sevkiyat ve ihracat için Gemlik Limanı kullanılacak.

Fatih Altaylı yazısında TOGG ile ilgili son geliştirmeleri de şu şekilde aktardı:

"TOGG’un planladığı araçlar aynen cep telefonları gibi olacak. Otomobil sürekli olarak sisteme bağlı olacak ve aynen telefonlar gibi sürekli güncellenecek. Her türlü yeni teknoloji araca siz servise gitmeden yüklenecek. Bunu otomobil teknolojisi olduğu gibi, oyun veya her türlü eğlence ve bilgi teknolojisi de olabilecek. Bunun yanı sıra araçlar da isterlerse bilgi paylaşımı yapacaklar.

Yani sizin seyahat bilgileriniz izin vermeniz halinde bir big data merkezi ile paylaşılacak. Buradan en basitinden trafik bilgisi elde edilebileceği gibi, alışveriş, seyahat, tatil gibi sınırsız bilgi ortaya çıkabilecek. Bunları ücreti karşılığında satabilecek TOGG kullanıcısı.

Ücret derken çok cüzi ama toplamı bir şey ifade edebilecek birçok bilgi.

Yani bir anlamda otomobiliniz cep telefonununuz gibi olacak.

Ücretsiz güncellemelerin yanı sıra, ücretli hizmetleri de online olarak otomobilinize indirebileceksiniz."

TOGG'DA ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOGG fabrikasının tamamlanmasının ardından birkaç aylık üretim denememelerinden sonra 2022 Ağustos’unda ilk araçlar banttan inecek.