TOGG ben de varım isim yazdırma kampanyası! Yenilikte ben de varım projesine katılım nasıl yapılır? (Yeniliğe yolculuk buluşması)

TOGG ben de varım kampanyası, 18 Temmuz tarihinde temelleri Bursa'da atılacak olan fabrikada ismini tarihe yazdırmak isteyen kişiler için başlatıldı. TOGG ben de varım kampanyasıyla inşaat temeline yerleştirilecek özel bir kapsül ile adlarını tarihe yazdırma imkânı elde edecek. TOGG “Yeni Lige Yolculuk” yapmak isteyen kişiler için başlattığı “yenilikte ben de varım” kampanyasına nasıl katılım yapılacak? TOGG Yenilikte ben de varım isim yazdırma işlemi nasıl yapılır?

TOGG “Yeni Lige Yolculuk” yapmak isteyen kişiler için “yenilikte ben de varım” kampanyasını başlattı. TOGG yeniliğine katılmak isteyen kişiler Adını ve soyadını yazarak diledikleri takdirde isimlerine özel olarak hazırlanan resmi sosyal medyadan da paylaşabiliyor. İşte TOGG ben de varım isim yazdırma kampanyası hakkında merak edilenler…

YENİLİKTE BEN DE VARIM PROJESİNE KATILIM

TOGG ben de varım isim yazdırma işlemi, toplamda 3 adımdan oluşuyor. İlk adımı kampanya için özel olarak açılan internet sitesine girerek kutucuğa ismini yazmak olan TOGG ben de varım kampanyası, ikinci adımını ise site tarafından oluşturulan görselin, ismini tarihe yazdırmak isteyen kişinin sosyal medya hesabından paylaşılması ile oluşturacak. Son aşamada ise, 18 Temmuz tarihinde yazılan tüm isimler bir kapsülde yerini alacak ve inşaat temeline yerleştirilecek.

TOGG BEN DE VARIM KAMPANYASINDA İSMİNİZİ YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOGG FABRİKASININ TEMELİ YARIN ATILIYOR

Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 300'ü nitelikli personel olacak. 5 modelde yılda 175 bin adet üretilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun gerçekleştireceği yatırım için 31 Aralık 2035'e kadar 30 bin otomobil alım garantisi verildi. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, fabrikanın temelini 18 Temmuz 2020 tarihinde atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 5 farklı model üretecek. Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda geçiren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yıllı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLK ÖN SİPARİŞİ VERİYORUM

TOGG'un ilk tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulunmuştu;



"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.