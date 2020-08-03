Tofaş pandemide yatırımı kesmedi

Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa’da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek, toplam otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16’sını gerçeleştirdi. Ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç eden Tofaş’ın ilk altı aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net kar 634 milyon TL’ye ulaştı.
Yıl sonu öngörüsü
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu Egea modelinin ilk 6 ayda ülkemizin en çok tercih edilen modeli olduğunu belirterek şunları söyledi:
“ Alfa Romeo ve Jeep markalarımız daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı. Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2’sini oluşturdu. Yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngörüyoruz. “
Pandemide 50 milyon Euro yatırım
Planları uzun vadeli yaptıklarını kaydeden Eroldu “Koronavirüs’ün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da pazarın eski haline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk altı ayında 50 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz” dedi.