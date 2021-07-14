Tofaş emisyonunu yüzde 33 azaltacak!

İş sağlığı ve güvenliğinde WCM (Dünya Klasında Üretim) kapsamında örnek fabrika olduklarını söyleyen TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu “Bu sorumluluk ile pandemi gerekliliklerine göre iş sağlığı güvenliği kurallarımızı güncelleyerek, koruyucu önlemler, uzaktan çalışma gibi hızla devreye alınan pek çok uygulama ile çalışanlarımızın hayatını güvenli hale getirmeyi hedefledik. Günümüzde toplumsal farkındalığın da arttığı bir diğer odak konumuz ise iklim krizi ve adaptasyon oldu. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı çerçevesinde doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltırken, geri kazanım oranlarımızı arttırıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı hedefimiz, 2011 baz yılına göre yüzde 33 emisyon azaltımı ve uzun vadede karbon nötr tesis olmak” dedi.

125 milyon dolarlık yatırım



“Sürdürülebilirlik Raporu”nda yaptığı açıklamada 250 bin üretim, 118 bin adetlik ihracat ve iç pazar satışlarındaki yüzde 93’lük yerli üretim payı ile ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını değinen Eroldu, şunları kaydetti:



“TOFAŞ 2020’de Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep®, Ferrari ve Maserati markalarıyla 142 bin adet satış gerçekleştirerek, pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti. Fiat, 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarındaki ilk sıradaki yerini korudu. Egea ailesi 225 milyon ABD doları yatırımla yenilendi ve aileye Cross modeli eklendi. Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 13’ünü gerçekleştiren Tofaş, aynı zamanda ülkemizin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.”



Eroldu, üretim geleceğinin vazgeçilmezi olan dijital dönüşüm kapsamında, akıllı fabrika uygulamaları ve mühendislerin geliştirdiği algoritmalar sayesinde, Bursa’daki fabrikanın üretim kapasitesinin artırıldığını ve montaj hatlarını daha verimli hale getirdiklerini de söyledi.