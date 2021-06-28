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TOBB ve Google'dan işbirliği

28 Haziran 2021 Pazartesi - 17:13 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 17:13

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Google'ın Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik kullanıma sunduğu "Küçük İşletmeler için Google" platformu kapsamında eğitim programı sürüyor.


TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'da başlayan ve 3 hafta  sürecek program kapsamında küçük işletmeler işlerini dijitale taşıma için gereken  adımları, dijital varlıklarını güçlendirme ve internet üzerinden daha çok  müşteriye ulaşma yöntemlerini öğreniyor.

Program kapsamında yarın "Google Benim İşletmem ve Benim İşletmem  Dijital Oturumu", 6 Temmuz'da "Google Reklamları Oturumu" ve 8 Temmuz'da  "Perakende İçgörüleri Oturumu" gerçekleştirilecek.

Programa, TOBB'un etkinlik sayfası "http://webinar.tobb.org.tr"  üzerinden katılım sağlanabilecek.

Eğitim sonunda yapılacak bilgi değerlendirme sınavında en yüksek  başarıyı gösteren 100 işletmeye Google-Ideasoft e-ticaret paketi desteği  verilecek. Desteği kazananlar, e-ticaret sitelerini açabilecek ve yeni müşteriler  kazanarak işlerini büyütebilecek.

Program kapsamında küçük işletmelere "Benim İşletmem Dijital"  uygulaması da tanıtılacak.

 

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TOBB Google Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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