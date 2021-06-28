TOBB ve Google'dan işbirliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Google'ın Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik kullanıma sunduğu "Küçük İşletmeler için Google" platformu kapsamında eğitim programı sürüyor.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'da başlayan ve 3 hafta sürecek program kapsamında küçük işletmeler işlerini dijitale taşıma için gereken adımları, dijital varlıklarını güçlendirme ve internet üzerinden daha çok müşteriye ulaşma yöntemlerini öğreniyor.

Program kapsamında yarın "Google Benim İşletmem ve Benim İşletmem Dijital Oturumu", 6 Temmuz'da "Google Reklamları Oturumu" ve 8 Temmuz'da "Perakende İçgörüleri Oturumu" gerçekleştirilecek.

Programa, TOBB'un etkinlik sayfası "http://webinar.tobb.org.tr" üzerinden katılım sağlanabilecek.

Eğitim sonunda yapılacak bilgi değerlendirme sınavında en yüksek başarıyı gösteren 100 işletmeye Google-Ideasoft e-ticaret paketi desteği verilecek. Desteği kazananlar, e-ticaret sitelerini açabilecek ve yeni müşteriler kazanarak işlerini büyütebilecek.

Program kapsamında küçük işletmelere "Benim İşletmem Dijital" uygulaması da tanıtılacak.