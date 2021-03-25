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TOBB, TZOB, TİSK ve AFAD arasında işbirliği anlaşması! 81 ilde geçerli

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 12:59 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 12:59

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan yeni bir iş birliği başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, 2021 Afet Eğitim Yılı  kapsamında, AFAD Başkanlığı Konferans Salonu'nda TOBB, Türkiye Ziraat Odaları  Birliği (TZOB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile İş  Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.
 
Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, özellikle yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını döneminde sahada yaşanan pek çok sıkıntıyı çözme konusundaki  yardımları ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği emeklerinden dolayı Bakan  Soylu'ya teşekkür etti.
 
Türkiye'nin yaşadığı her türlü afete hemen müdahale eden AFAD'ın,  gurur duydukları bir kurum haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun en  somut örneklerini İzmir ve Elazığ-Malatya depremlerinde gördüklerini söyledi.
 
Hisarcıklıoğlu, afetlerde ülke olarak el ele vererek, ihtiyaç  sahiplerine birlikte yardım elini uzattıklarını belirterek, "Bundan önce olduğu  gibi bundan sonra da ülkemizin başına gelecek her türlü afette İçişleri  Bakanlığımız ve AFAD iş birliğinde, TOBB ve oda-borsa camiası olarak üzerimize  düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
 
Türkiye'nin 2020'de tüm dünyada olduğu gibi salgınla mücadele ederken,  bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ gibi doğal afetlerle mücadele  ettiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
 
"Afetler sonucunda yaşanan kayıplar, ekonominin büyümesini, ülkenin  kalkınmasını, bireylerin gelir dağılımını etkiliyor. Herhangi bir afet durumunda  üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesi için, işletmelerin de afetlere  karşı hazır olması gerekiyor. İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa  Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır. İşte bu  sebeple işletmeleri afetlere hazırlama sürecinde TOBB ve oda-borsalar olarak  kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Bu yüzdendir ki oda-borsalar hem kendileri  hem de üyeleri olan işletmeler için afetlere karşı en iyi şekilde hazır  olmalıdır. Oda-borsaların afetlere karşı ne kadar hazır olduğunun tespit edilmesi  için geçtiğimiz ay Afetlere Hazırlık Anketi uyguladık. Anket sonuçlarına göre yol  haritamızı belirledik. Başta deprem olmak üzere, ilk etapta ülkemizde sıkça  görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, afet sırasında ve sonrasında  yapılacaklar üzerine planlarımızı yaptık. Üye işletmelere afetlere hazırlık,  dayanıklılık ve iş sürekliliklerini geliştirmelerine yönelik farkındalık  eğitimleri düzenledik."
 
"Afetlere karşı KOBİ’lerimizi daha bilinçli ve hazır hale  getireceğiz"
 
Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde oda-borsalar ve üye işletmelere  yönelik, afetler konusunda farkındalığı artırmak ve gerekli çalışmalara acilen  başlamak amacıyla, "Deprem-Afet Çalışma Grubu" kurduklarını bildirdi.
 
Üyelerini afetlere karşı hazırlamak için Google/İdema ile "Sağlam  KOBİ" projesini başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Sağlam KOBİ projesiyle  üye işletmeleri afetlere karşı hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı  içinde üye işletmelere yönelik pek çok bilgilendirme webinarı düzenledik. Bu  vesileyle, afetlere karşı hazırlıklı olmak için, iş dünyasının DASK zorunlu  deprem, yangın, sel, diğer doğal afetler ve genel zararlar gibi sigortalarını  yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isterim. Yine bu kapsamda  üyelerimizin acil durum eylem planlarını hazırlamalarını da çok önemli  görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Doğal afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ancak  yaşanan can ve  mal kayıplarının azaltılmasının sağlanabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,  şöyle devam etti:
 
"Dolayısıyla bu konuda, hükümetimizin bizlere liderlik etmesine  ihtiyaç duyuyoruz. 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılını bu açıdan çok değerli bir adım  olarak görüyorum. Bakın sadece 2020'nin ilk yarısında tüm dünyada 207 küresel  doğal afet kaydedildi. Tüm bunlar, küresel ölçekte 75 milyar dolar değerinde  ekonomik kayba neden oldu. Bu sadece 6 aylık durumun özeti ve pandemi buna dahil  değil. 2000-2019 yılları arasındaki 20 yılda, afet kaynaklı yıllık ortalama ölüm  sayısının 40 bin, yıllık ortalama ekonomik kayıpsa 100 milyar doların üzerinde.  En ölümcül doğal felaketse, toplam ölümlerin yüzde 60'ına neden olan sel  baskınları."
 
Türkiye'de son yıllarda doğal afetlerin neden olduğu ekonomik  kayıpların telafisine yönelik pek çok önemli adım atıldığını belirten  Hisarcıklıoğlu, deprem nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla Doğal  Afet Sigortalar Kurumunun oluşturulduğunu dile getirdi.
 
 Hisarcıklıoğlu, bugün AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durum  farkındalığının artırılarak, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan, yeni bir  iş birliği başlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla,  iş dünyamıza yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları 2021  yılı boyunca sürecek şekilde planladık. Afetlere karşı KOBİ'lerimizi daha  bilinçli ve hazır hale getireceğiz. Eksiklikler var, bunları gidermeleri için de  rehberlik yapacağız. Böylece, afetlerden dolayı yaşanabilecek üretim ya da  ticaret kaybını en aza indireceğiz hem KOBİ'lerimizi hem de çalışanlarımızı  koruyacağız. Böylelikle de ülkemizin üretim ve rekabet gücünü devam ettireceğiz."
 
  
 

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TOBB TZOB TİSK AFAD
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